Pronto Atendimento Digital para quem tem sintomas de dengue em Cachoeiro

A Unimed Sul Capixaba disponibiliza o Pronto Atendimento Digital para atendimento de urgência. Inclusive para sintomas leves de dengue – comum nessa época em função das chuvas – como cansaço, dor no corpo e febre.

Dor abdominal, vômitos persistentes, sensação de desmaio e/ou queda de pressão, cansaço e/ou irritabilidade, sangramento são sintomas avançados de dengue. Nesses casos, também é necessária ajuda médica.

O serviço, lançado em dezembro de 2023, oferece uma triagem inicial com enfermeiros, seguida pelo atendimento médico. Neles, o profissional pode solicitar hemograma, prescrição de receitas e atestados e até recomendar a ida ao Pronto Atendimento físico, se necessário.

Fernando Lemgruber, diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, destaca a importância dessa inovação. Principalmente durante períodos de viagem, quando o acesso à assistência médica pode ser complicado. “É uma maneira de garantir o cuidado e oferecer atendimento ágil e de qualidade aos clientes, onde quer que estejam”, afirma Lemgruber.

O serviço pode ser acessado por meio da assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou pelo Aplicativo Unimed Cliente. E para tornar ainda mais acessível durante o verão, a Unimed está oferecendo um desconto de 50% na coparticipação para o Pronto Atendimento Digital, exclusivamente para clientes da Unimed Sul Capixaba nesta primeira fase, com a promoção válida até 29 de fevereiro de 2024.

Além disso, o serviço também está disponível em Cachoeiro de Itapemirim, inicialmente no Pronto Atendimento do Hospital Materno-Infantil Unimed, oferecendo aos clientes a opção de utilizar o Pronto Atendimento Digital, reduzindo assim o tempo de espera na unidade física e priorizando o tratamento de sintomas leves, como os da dengue.

