Fotos: carreta tomba em cima de dois veículos na BR-262

Uma cena impressionante foi registrada na tarde desta segunda-feira (26), após uma carreta tombar em cima de dois veículos no km 49 da BR-262, em Marechal Floriano.

Segundo informações oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a informação é de que a carreta teria tombado em cima de dois carros. Não há detalhes de como aconteceu o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma criança de 9 anos foi retirada de um dos veículos com ferimentos leves. Já a condutora, que é babá da criança, foi resgatada pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e encaminhada para o hospital da Grande Vitória.

