Futuro Brilhante: Cachoeiro pode receber programa de qualificação

O atual Secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) de Vitória, Diego Libardi, sugeriu após o lançamento do programa “Futuro Brilhante” — elaborado para oferecer novos cursos profissionalizantes com vale-transporte para os alunos — que a iniciativa seja implantada também em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal.

“Estou me colocando à disposição da administração municipal para atuar como orientador e incentivador na implantação desse programa que mudaria a vida de muitos cachoeirenses, principalmente daqueles que carecem de recursos básicos, como o transporte”, destacou.

Na capital, serão disponibilizadas 1.324 vagas em cursos inéditos, abrangendo áreas como confecção de peças íntimas e moda praia, soldagem, segurança em instalações elétricas, cuidado infantil e cuidador de idosos.

Libardi expressou seu compromisso em apoiar a inclusão do programa em Cachoeiro destacando a importância de expandir oportunidades de capacitação profissional para a região. Ele ressaltou que a falta de mão de obra qualificada é uma barreira para o desenvolvimento social de muitas famílias, especialmente aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade.

“Como nativo de Cachoeiro, e também como agente político, estou totalmente disponível para colaborar com o município na implantação deste projeto na cidade”, afirmou Libardi.

A iniciativa busca promover o desenvolvimento econômico e social da população, eliminando as barreiras que impedem o acesso à educação e ao mercado de trabalho, garantindo que todos os interessados tenham a chance de se capacitar sem dificuldades financeiras ou de deslocamento.

