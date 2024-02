Governador do ES destaca esforço de Dino para tornar país mais justo

O ex-ministro da Justiça Flávio Dino, de 55 anos, tomou posse, nesta quinta-feira (22), como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participou da cerimônia, realizada na sede da Corte Suprema, em Brasília, e destacou o trabalho desenvolvido pelo ministro em outros órgãos em que atuou.

“Participando da cerimônia de posse do ministro Flavio Dino, agora integrante do Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza de que sua atuação na mais alta cadeira do Poder Judiciário seguirá o mesmo padrão de excelência que ele alcançou em sua carreira como juiz e membro dos Poderes Legislativo e Executivo. Sempre dedicado à promoção de um Brasil mais justo e menos desigual”, escreveu em sua rede social.

Além do governador capixaba, a solenidade contou com a participação dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD).

Também estiveram presentes os ministros do Supremo, advogados e outros operadores do direito, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.