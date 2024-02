Indústria: maquinário garante geração de emprego em Calçado

Chegou, nesta sexta-feira (23), um dos últimos maquinários da Policlass, a primeira grande indústria de São José do Calçado, que garantirá a geração de postos de trabalho no município.

De acordo com o prefeito Antônio Cuíca, o equipamento era uma das etapas necessárias para que as contratações fossem iniciadas, e por fim, o tão sonhado emprego se torne uma realidade.

“Eu sempre falo, acredite no processo e veja o resultado. Nosso governo é de legado e juntos faremos muito mais. Mais uma vez, ao empresário Rene Bucher, gratidão por acreditar e investir na nossa cidade, empresa essa vinda do Ceará”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.