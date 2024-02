Governo do Estado abre inscrições para cursos de inglês e espanhol

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta segunda-feira (05), o Edital nº 06/2024, que abre as inscrições para os cursos de Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol.

Os interessados podem se matricular, por meio do Portal do Aluno (Clique AQUI e acesse), até o dia 23 de fevereiro.

As vagas oferecidas, gratuitamente, pelos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), são destinadas a estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual.

Leia também: Concurso público: por recomendação do MPF, Ifes desclassifica candidata

Desde sua criação em 2009, o CEI tem como objetivo aprimorar a fluência e a comunicação dos estudantes capixabas nas línguas estrangeiras.

Além dos cursos regulares, o programa oferece ainda vagas para cursos intensivos de línguas no exterior, por meio do Intercâmbio Estudantil.

Os estudantes viajam para países como Canadá, Estados Unidos e Chile com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado.

Para mais informações, click AQUI