Governo inaugura novos Centros Estaduais de Educação Técnica no Sul do ES

O Governo do Estado segue investindo na educação profissional com a entrega de dois novos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs): Giuseppe Altoé, no município de Vargem Alta, e Emílio Nemer, em Castelo – ambos localizados na microrregião Central Sul. Inauguradas na manhã desta terça-feira (6), as unidades possibilitam uma maior qualificação de jovens e adultos, além do aprimoramento dos profissionais, ampliando suas oportunidades de emprego e de empreender.

Leia também: ES em alerta! Inmet emite aviso de chuvas intensas para todo o Estado

O Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Giuseppe Altoé, situado no distrito de Boa Esperança, em Vargem Alta, passou por um processo de renovação após o imóvel do antigo Colégio Salesiano ser adquirido pelo Governo do Estado. Foram investidos R$ 5,6 milhões na reforma do espaço físico e aquisição de equipamentos e mobiliário. O nome da unidade é uma homenagem à personalidade histórica local, que foi um dos primeiros moradores do distrito e contribuiu para o avanço educacional e cultural do município do município.

“Essa escola é um símbolo da educação no Espírito Santo. Muita gente desta região estudou no antigo Salesiano, que estava abandonado e agora está recuperado. Assumimos o prédio na minha primeira gestão, mas o governante que veio em seguida o deixou novamente abandonado. Então, retornamos ao governo para transformar o antigo colégio em uma escola técnica que vai receber alunos de todos os municípios da região”, comemorou o governador Renato Casagrande.

O diretor do CEET Giuseppe Altoé, Fábio Scaramussa, afirmou que o local era sonhado pela comunidade. “O Centro será o palco para que nossos jovens sejam preparados para o futuro e para o mercado de trabalho, a fim de melhorar a realidade das pessoas e transformar esses lugares em espaços do bem. Esta será a primeira Escola Técnica Estadual do Sul do Espírito Santo, atendendo Vargem Alta e municípios vizinhos. Espero, como diretor do CEET Giuseppe Altoé, contribuir para a realização de sonhos, valores e a melhoria da qualidade de vida dos nossos moradores”, pontuou.

Já o CEET Emílio Nemer está prestes a celebrar 65 anos como instituição educacional. Em 1978, o governo estadual assumiu a administração da escola, que passou a ser denominada Escola de 2º Grau Emílio Nemer, momento em que se iniciaram os cursos profissionalizantes, como o de Técnico em Contabilidade e o Curso Normal. No início dos anos 2000, a unidade transformou-se em escola de Ensino Médio. Já no final de 2021, o Centro Estadual de Educação Técnica foi oficialmente estabelecido, reintroduzindo a oferta dos cursos técnicos para a população de Castelo, resgatando as origens da instituição.

“Quando foi criado, o Emílio Nemer era uma escola de formação técnica e agora voltamos com a sua essência. Vamos começar com Contabilidade e Internet das Coisas e também teremos cursos do Qualificar ES. Não tive a oportunidade de estudar aqui, pois estudei no João Bley, mas sabemos que foi a educação que nos deu oportunidades na vida. Quando fazemos investimentos na formação técnica, a pessoa já sai da escola com uma possibilidade de emprego e isso cumpre um papel importante. É oportunidade para todos”, disse o governador Renato Casagrande, que é natural de Castelo.

Estímulo à inovação e à educação profissional

Foto: Hélio Filho/Secom

Por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o Governo do Estado desempenha um papel fundamental no avanço tecnológico, científico e educacional estadual, impulsionando a competitividade e o crescimento econômico por meio do estímulo à inovação e à educação profissional. Inserida nesse processo a Secti promove parcerias entre universidades, empresas, fomenta a pesquisa científica e incentiva a formação de mão de obra qualificada.

“Os centros técnicos têm um papel fundamental na democratização do acesso à educação e ao conhecimento. Ao disponibilizar cursos e treinamentos em diversas áreas, esses espaços permitem que moradores das regiões obtenham formação profissional e desenvolvam habilidades técnicas essenciais para o mundo do trabalho. Isso contribui para a redução de desigualdades sociais e para o aumento da qualidade de vida da população”, explicou a subsecretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Solange Batista.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, a inauguração dos Centros Estaduais de Educação Técnica Emílio Nemer e Giuseppe Altoé representam um marco no avanço tecnológico e social no estado, fornecendo capacitação e aprendizado. “É com grande entusiasmo que celebramos a inauguração dos CEETs, um marco para o avanço tecnológico em nosso Estado”, pontuou.

Estiveram presentes nas agendas, os prefeitos Eliezer Rebelo (Vargem Alta), Dito Silva (Muniz Freire) e Toninho Gualhano (Bom Jesus do Norte); os deputados estaduais Dr. Bruno Resende, Tyago Hoffmann e Vandinho Leite; o diretor presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), José Eustáquio de Freitas; além de vereadores e lideranças populares da região.