Governo inaugura obras e anuncia novos investimentos em Ibatiba

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta sexta-feira (16), no município de Ibatiba, na região Caparaó, para a inauguração de obras e o anúncio de novos investimentos, como a reforma e construção de escolas, além de melhorias no sistema de abastecimento de água. Casagrande fez a entrega da pavimentação de ruas, da estação de tratamento de esgoto, de ônibus escolares, da reforma de unidade de saúde e de uma nova quadra poliesportiva.

“É uma grande alegria estar aqui em Ibatiba, visitando a comunidade de Santa Clara e o bairro de Boa Esperança, com a entrega de obras e autorizando novos investimentos tão importantes para o município. Estamos ratificando essa parceria forte entre o Governo do Estado e a Prefeitura, fazendo os maiores investimentos da história do município”, enfatizou o governador Casagrande.

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, fez um agradecimento pelas intervenções realizadas pelo Estado. “Vamos deixar muitos desafios para o próximo gestor [municipal], mas realizamos importantes entregas nesses anos, em grande maioria, em parceria com o nosso governador. Além disso, temos novas obras sendo autorizadas. Uma das obras mais importantes será a nova Avenida Afonso Cláudio, assim como foi feito na Marechal Rondon. Ainda temos muito a avançar, mas temos muito a agradecer ao que foi feito nesses últimos anos”, declarou.

Durante a agenda, o governador inaugurou as obras de pavimentação e drenagem de sete ruas projetadas da Vila de Santa Clara e das ruas Manoel da Silveira, Ângelo Colombo, João Salomão, Armindo José, Gregório Oliveira, José Cabral, Sebastião Saraiva, Projetada e trechos da rua Rafael Pires e rua Tibúrcio G. de Souza, no bairro Novo Horizonte. O investimento é de quase R$ 4 milhões e beneficia cerca de 26 mil moradores da região.

“Localizada às margens da BR-262, a cidade de Ibatiba é passagem obrigatória de um grande contingente de turistas que visitam o Estado. Além da localização estratégica, o município possui vários atrativos, por isso, esses investimentos melhoram a mobilidade da região”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Casagrande também inaugurou a reforma geral do Núcleo Estratégico de Saúde da Família (NESF) Adilão Almeida de Lima, também no bairro Novo Horizonte. O local ganhou uma nova e moderna identidade visual e um ambiente mais humanizado, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços na área de saúde. Foram investidos R$ 818 mil nas obras, realizadas por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

O NESF comporta as Salas de Imunização e de Curativos, o Laboratório de Saúde Pública Municipal de Ibatiba (LASPUMI) e, a partir de agora, as duas Unidades de Saúde do município, que estão em Brasil Novo e Central IP, terão dois médicos cada para atender à população dentro do Programa Estratégia de Saúde da Família (PSF).

Somente em recursos do Fundo Cidades 2022 e do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, o município de Ibatiba recebeu um total de R$ 7,49 milhões em investimentos. “São ações em parceria com a Prefeitura que visam garantir uma melhor qualidade de vida para a população e mais desenvolvimento para o município”, ressaltou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ibatiba, que permitirá a antecipação em sete anos da universalização do acesso ao esgotamento sanitário no município. O investimento foi de R$ 29,4 milhões e vai beneficiar mais de 15 mil habitantes dos bairros Soniter, Bela Vista, Novo Horizonte, Centro, Brasil Novo, São José, Ipê, Boa Esperança, Floresta I, Floresta II, São Sebastião, Trocate, Vila Nova e Lacerda Sodré de Assis.

A capacidade da nova estação é de 32,5 litros por segundo, garantindo um tratamento eficiente e abrangente do esgoto. Além da ETE, foram realizadas obras complementares, incluindo a construção de 43 mil metros de rede coletora e a implementação de 4.156 ligações domiciliares, reforçando o compromisso da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) com o saneamento básico e a qualidade de vida da população.

“Essa é uma conquista significativa para a comunidade de Santa Clara e para toda a cidade de Ibatiba. O acesso à água potável e o tratamento adequado do esgoto são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida das pessoas. Estamos comprometidos em oferecer serviços de qualidade e em contribuir para o progresso da região. Assim vamos alcançando a universalização dos serviços, estabelecidos pelo novo marco do saneamento”, disse o presidente da Cesan, Munir Abud, que foi acompanhado por toda a diretoria da Companhia.

Ainda durante o evento, foi autorizada o início das obras de melhoria do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Clara. O projeto consiste em adequar e ampliar a casa de operação da ETA Santa Clara, atendendo a uma nova concepção do sistema, que é de um abastecimento por poço artesiano. Cerca de dois mil habitantes serão beneficiados diretamente, com um investimento de R$ 1,8 milhão.

Mais investimentos

Em Ibatiba, o Governo do Estado autorizou o repasse de recursos para aquisição de veículos destinados ao transporte escolar para atendimento os estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O valor investido é de R$ 1,25 milhão, em recursos oriundos do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/ES). Os novos ônibus vão fortalecer a estrutura da frota local que já atende 487 alunos da Rede Estadual e 275 da Rede Municipal.

Por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEIF) Adelaide Rodrigues Moreira, passará por reformas que beneficiarão os 313 alunos matriculados na unidade de ensino, atualmente. Serão repassados R$ 1,1 milhão para intervenções na rede elétrica para a climatização das salas de aula. Também serão feitos pintura e reparos nas paredes, melhorias na cozinha, ampliação de salas de aula, banheiros, construção de rampa de acesso e manutenção corretiva do prédio.

Casagrande autorizou ainda a construção da nova sede da Escola Municipal Marlene Rodrigues Ávila, com investimento de R$ 4,68 milhões. A unidade de ensino contará com seis salas de aula, biblioteca, secretaria, almoxarifado, sala dos professores e salas administrativas, além de banheiros, pátio, vestiários, depósitos, casa de gás, cinco vagas para estacionamento e quadra poliesportiva. Com a obra, haverá a ampliação de 140 vagas de pré-escola e mais 335 vagas do Ensino Fundamental, que se somam às atuais vagas, totalizando 784 vagas da Rede Pública Municipal.

“Desde 2019, o Governo do Estado, que é responsável pelas suas escolas e faz os investimentos em suas unidades, também apoia a educação nos municípios. E não é à toa que temos investimentos nos 78 municípios capixabas. Tudo isso para melhorar as condições da oferta de uma educação que a gente quer também que seja de muita qualidade”, assinalou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Ainda em Ibatiba, o governador Renato Casagrande fez a entrega de uma van e uma academia popular como premiação pelo título feminino da Copa Sesport 2023, conquistado pela seleção do município. O time ibatibense faturou o título ao vencer Linhares, por 2 a 0, na final única disputada no Estádio Estadual Kleber Andrade no dia 16 de dezembro.

A van possui capacidade para 15 lugares, do modelo Ford Transit 2.0 16 V, e conta com motor a diesel. Já a academia popular é composta pelos seguintes aparelhos: esqui triplo, rotação vertical com duplo diagonal, pressão de pernas tripla, peitoral com puxador articulação superior, simulador de cavalgada individual, simulador de caminhada triplo e três simuladores de escada triplos. Ao todo, o investimento nos equipamentos foi de R$ 322 mil.

“A van poderá ser usada para transportar com conforto equipes esportivas em competições e eventos, enquanto a academia será um espaço gratuito para a prática de atividade física e do lazer. Parabéns às meninas de Ibatiba, que de forma muito merecida estão trazendo essa premiação para casa. Premiação essa que será usada por todo o município, beneficiando a população e contribuindo para o desenvolvimento do esporte local. O empenho das atletas e a dedicação da equipe técnica foram fundamentais para essa conquista”, completou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Estiveram presentes os prefeitos Edmilson Meirelles (Irupi), Ailton Vein (Ibitirama), Romário Batista Vieira (Iúna) e Dito Silva (Muniz Freire); o deputado federal Gilson Daniel; o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos; o deputado estadual Vandinho Leite; os secretários de Estado Philipe Lemos (Turismo) e Jacqueline Moraes (Mulheres); além de vereadores e lideranças de toda a região.