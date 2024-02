Veículo clonado é apreendido em menos de 24 horas em Cachoeiro

Mais um veículo clonado foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM), em menos de 24 horas, na tarde da última quinta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim. A apreensão contou com o auxílio do sistema de videomonitoramento.

Por volta das 14h40, a Central de videomonitoramento acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), dando conta de um veículo com placa clonada, estaria na Avenida Antônio Penedo, no bairro Gilberto Machado.

Após as informações, agentes da guarda se deslocaram até o local e encontraram o veículo de cor preta estacionado na avenida sem a presença do proprietário.

Os guardas aguardaram a chegada do condutor, que foi abordado assim que tentou entrar no veículo. Na abordagem, ele informou que adquiriu o carro de outro homem, morador do bairro Village da Luz, em Cachoeiro.

Após consultas ao sistema, os agentes constataram o registro de furto/roubo, e que a placa havia sido clonada de outro veículo do município de Vila Velha.

Diante disso, o condutor foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro. O veículo foi levado para o pátio credenciado do Detran|ES do município.