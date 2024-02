Homem é perseguido e morto a tiros enquanto dirigia em Anchieta

Um homem foi perseguido e morto a tiros enquanto dirigia seu veículo na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Nova Esperança, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

A PM informou que segundo informações, a vítima dirigia um carro quando os autores passaram em uma moto e efetuaram os disparos. Devido aos tiros, o condutor perdeu o controle do veículo e despencou em uma ribanceira.

Buscas foram realizadas e no primeiro momento, a motocicleta foi localizada, porém os suspeitos haviam fugido para uma região de mangue. Além disso, as denúncias indicavam que eles teriam entrado em um carro. Diligências foram realizadas e os suspeitos localizados na região.

Leia também: Família é feita refém após mulher pedir alicate emprestado em Iúna

Diante disso, os detidos foram conduzidos para a Delegacia Regional do município. A arma utilizada no crime não foi encontrada.

Portanto, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta e que somente após a finalização das oitivas, terão mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante. Denúncias anônimas podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.