Homem é preso após ser flagrado com moto roubada em Cachoeiro

Um homem, de 48 anos, foi preso após ser flagrado com uma moto Honda biz de cor cinza, com restrição de furto e roubo, na noite da última terça-feira (20), no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), os guardas receberam informações da Central de Videomonitoramento que uma moto teria passando pelo cerco inteligente e estava com restrição de furto e roubo.

Leia também: Duas pessoas morrem em acidente grave na BR-101 em Anchieta

Diante disso, os guardas se deslocaram até o bairro Ilha da Luz e abordaram o condutor com o veículo na Rua Maurílio Coelho. Foi feito consulta e confirmado a restrição.

Portanto, o homem foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro. O veículo foi removido para o Pátio Credenciado do Detran|ES do município.