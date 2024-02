Homem é preso transportando drogas no estepe do carro na BR-101

Um homem foi preso na manhã deste domingo (4), após ser flagrado transportando maconha de alta concentração no estepe do carro, no km 278 da BR-101, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava vindo do Rio de Janeiro e seria entregue no bairro Feu Rosa, na Serra.

A PRF informou que os agentes pediram que o condutor parasse o veículo e realizaram a fiscalização, momento em que os policiais notaram que o estepe estava com características diferentes do original do veículo e sem pressão de ar.

No entanto, os agentes desconfiaram e encontraram a maconha escondida dentro do estepe. O condutor confessou que havia recebido a droga no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro e seria entregue no bairro de Feu Rosa na Serra.

A droga é conhecida popularmente como “super maconha”, uma variante da maconha com alta concentração de THC, seu princípio ativo.

Portanto, o homem foi conduzido em flagrante para Departamento de Polícias Judiciárias na Serra, juntamente com os materiais apreendidos, para as medidas legais.