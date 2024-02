Hospital do Espírito Santo inicia projeto ‘Cão Terapia’; entenda como funciona

A partir deste sábado (3), o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, dará início a um projeto acolhedor e diferenciado – o ‘Cão Terapia’. A ação tem o objetivo de levar conforto, alegria e bem-estar aos pacientes por meio da interação com cães treinados.

O projeto contempla a participação de seis animais especialmente treinados para a visitação hospitalar e que seguem todas as normas de segurança de saúde. No entanto, os novos membros da equipe não apenas oferecerão momentos de descontração e alegria, mas também contribuirão para a melhoria do estado emocional e mental dos pacientes, como explica o idealizador do projeto no Hospital, o psicólogo Diego Sodré.

“A terapia assistida por animais tem sido reconhecida por seus benefícios significativos na promoção da saúde mental e emocional. A presença dos cães não apenas alivia o estresse e a ansiedade, mas também proporciona uma sensação de companhia e carinho, elementos cruciais durante o processo de recuperação”, disse Sodré.

Cão Terapia

A gerente do setor de Acolhimento ao Cliente, Fabiana Colares, explicou que a primeira visitação dos cães aos pacientes internados acontecerá neste sábado (3), a partir das 9h, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Aliás, pacientes, familiares, e toda a equipe de saúde estão convidados a participar desse momento especial.

“Nós já recebemos a visita de três dos seis animais que integram o projeto, foi uma espécie de teste. O sucesso foi tanto que decidimos ampliar para a capacidade máxima e ofertar a um número maior de pacientes internados. No entanto, a expectativa é garantir que nossos pacientes tenham um momento diferenciado, um sábado repleto de carinho com os bichinhos”, completou Colares.

A equipe responsável pelo projeto ressalta a importância de iniciativas como essa no ambiente hospitalar, destacando os efeitos positivos que a interação com os animais pode ter na jornada de recuperação dos pacientes. No entanto, o Cão Terapia não apenas visa trazer alívio físico e emocional, mas também criar um ambiente mais acolhedor no hospital.

“Eu fiquei muito mais feliz hoje vendo esses animais. Minha família é de Minas Gerais e eu não recebo visita, até que hoje, um cachorro veio me ver. Um ar novo, um momento diferente do que estamos acostumados. Aliás, gostaria de receber essa visita todos os dias”, brincou a paciente internada no Hospital Dr. Jayme, Edilene Aparecida Fernandes.