IBGE: Cachoeiro tem mais templos que escolas, hospitais e UBSs juntos

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (2) as coordenadas geográficas de endereços do Censo 2022. É a primeira vez que o Instituto capta esse dado para todos os domicílios do país.

De acordo com os novos dados publicados pelo IBGE, Cachoeiro de Itapemirim, que soma uma população de 185.786 moradores, possui 83.793 residências; 12.302 comércios, cultura, prédios públicos e outros; 3.672 construções; e 1.833 estabelecimentos agropecuários.

Leia também: Confira quais escolas de Cachoeiro tiveram o início das aulas adiado

No entanto, o que chama a atenção é a quantidade de templos religiosos, são 657 no total. O número é maior que as instituições de ensino (182), hospitais e UBSs (250), que juntas somam 432.

No Censo 2022, foram registrados 111,1 milhões de coordenadas geográficas para as espécies de endereços identificadas na operação censitária. Desse total, 109,9 milhões foram validados após a coleta, o que representa 98,9% daquelas vindas do cadastro do Censo originalmente.

Do total de endereços coletados no Censo, 81,5% (ou 90,6 milhões) eram domicílios particulares e 104,5 mil (ou 0,1%) eram domicílios coletivos. É possível também observar os tipos de estabelecimentos do país: a maioria deles se enquadrava em outras finalidades, com 11,7 milhões (ou 10,5% do total).

Nesse grupo estão as lojas, por exemplo. Já os estabelecimentos de ensino eram 264,4 mil, os de saúde eram 247,5 mil e os religiosos, 579,8 mil. Por sua vez, as edificações em construção eram 3,5 milhões.

O Censo Demográfico é a mais completa operação estatística realizada no país, indo a todos os domicílios dos 5570 municípios brasileiros e coletando as coordenadas geográficas das espécies de endereços visitadas pelos recenseadores. Os dados podem ser visualizados na Plataforma Geográfica Interativa (PGI) e no panorama do Censo 2022.