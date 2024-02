Ibitirama: Ailton Véin tem contas de 2022 aprovadas pelo TCE-ES

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) julgou e emitiu parecer favorável à aprovação das contas do prefeito Ailton Véin (PSDB), prefeito do município de Ibitirama, referente ao exercício de 2022.

A prestação de contas anual de 2022 da Prefeitura Municipal de Ibitirama foi aprovada, em votação unânime, na sessão da 2ª Câmara do TCE-ES do dia 9 de fevereiro. O processo foi relatado pelo conselheiro Rodrigo Coelho.

Para o prefeito Ailton Véin, o desempenho desta administração foi crucial para assegurar a conformidade das contas públicas e o cumprimento das obrigações legais.

“É relevante mencionar que assumi a Prefeitura Municipal de Ibitirama em maio de 2022, sucedendo o então prefeito Paulo Lemos. A transição governamental exigiu esforços e articulações da minha parte para assegurar a continuidade e o sucesso da administração municipal, levando à recomendação favorável do TCE-ES em relação à prestação de contas. O desempenho desta administração foi crucial para assegurar a conformidade das contas públicas e o cumprimento das obrigações legais”, afirma Véin.

O prefeito ainda ressalta que a aprovação das contas demonstra o compromisso com a boa governança, a responsabilidade fiscal e a preservação dos recursos públicos do município.

“Neste contexto, a comunidade de Ibitirama pode se orgulhar, validando o trabalho realizado pela administração municipal. A aprovação das contas demonstra nosso compromisso com a boa governança, a responsabilidade fiscal e a preservação dos recursos públicos, promovendo o desenvolvimento e o bem-estar da população local.”

Após o parecer favorável do TCE, as contas serão analisadas pela Câmara de Vereadores, finalizando o processo.