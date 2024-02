Idoso é preso no ES e responderá pelo crime de “moeda falsa”; entenda

Na tarde de sexta-feira (23), em Santa Maria de Jetibá, policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários realizaram a prisão em flagrante de um homem de 60 anos que recebeu uma encomenda de cédulas falsas pelos Correios.

No envelope recebido, havia 20 cédulas falsas de valor nominal de R$ 50,00, totalizando R$ 1.000,00 em moeda falsa.

As cédulas falsas foram adquiridas pela Internet. O idoso foi conduzido para formalização do auto de apreensão em flagrante na sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Federal permanece com ações de inteligência policial objetivando identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas, evitando que entrem em circulação no comércio local.

A pena prevista para o crime de moeda falsa é de reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos e pagamento de multa.

