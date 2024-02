Neto Barros não entrará no Republicanos

O subsecretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e ex-prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, não deve se filiar ao Republicanos, conforme especulou-se nesta sexta-feira (23).

Após as especulações de que o pré-candidato ao Poder Executivo da cidade estaria de malas prontas para a sigla, fontes internas do partido, e próximas ao presidente da legenda Erick Musso, afirmaram que a filiação não acontecerá.

Neto Barros é considerado um dos mais proeminentes políticos da cena política da cidade do noroeste capixaba e viabiliza sua pré-candidatura para tentar alcançar um terceiro mandato como prefeito.

Especulações

Os primeiros sinais dessa aliança se tornaram públicos quando o atual subsecretário estadual da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação postou foto em suas redes sociais em um café da manhã com o ex-presidente da Assembleia Legislativa por três mandatos consecutivos, Erick Musso, e o deputado estadual Hudson Leal, também integrante do partido Republicanos.

Neto Barros faz uma oposição consistente a candidatura de reeleição do atual prefeito, Lastênio Cardoso (Solidariedade), de quem vem sendo um crítico contumaz de sua administração na gestão municipal. E será mais uma aposta do Republicanos nas eleições de outubro. Sua candidatura traz a promessa de renovação e compromisso com o desenvolvimento de Baixo Guandu. Em recentes entrevistas, Neto afirmou que pretende construir uma plataforma sólida, baseada em propostas inovadoras e diálogo com lideranças regionais.