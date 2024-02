Incentivo à cultura impulsiona desenvolvimento no Sul capixaba

A localidade de São Pedro de Itabapoana, em Mimoso do Sul, vai ter de volta a Escola de Música e Safona e Viola.

De acordo com o deputado estadual Bruno Resende (União), os recursos já estão assegurados. Outro investimento também garantido pelo parlamentar é o Carnaval de Muqui.

“E Muqui tá com Carnaval, que vai ser agora nesse próximo final de semana, assegurado com recursos, através do trabalho do nosso mandato, um com a EDP e o Governo do Estado do Espírito Santo”, afirmou.

Ao todo, foram quase R$ 1 milhão em investimentos.

“É um prazer para nós da Secretaria Estadual da Fazenda. Podemos contribuir com a cultura do nosso Estado, através da Lei de Incentivo a Cultura. E esperamos que essa lei possa trazer e proporcionar mais incentivos e, dessa forma, desenvolver culturalmente nosso Estado”, afirmou o secretário estadual da Fazenda, Benício Suzana Costa.