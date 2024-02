Ciclo de palestras sobre novas regras eleitorais chega a Anchieta

Aconteceu, nesta quinta-feira (22), mais um encontro do ciclo de palestras sobre as novas regras eleitorais promovido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), por meio das Diretorias da Casa dos Municípios e de Relações Institucionais.

O evento, destinado aos pré-candidatos e eleitores, tratou das mudanças na legislação eleitoral que devem impactar o pleito municipal a ser realizado em outubro.

“A legislação eleitoral ela sofre constantes alterações e o pleito de 2024 vai ser novidade o pleito municipal, com a nova regra. Então, é nada melhor do que esclarecer as dúvidas, tirar todas as angústias dos candidatos, também do eleitor, para que as eleições de 2024 aconteçam com mais segurança, com mais tranquilidade”, explicou o prefeito Fabrício Petri.

As orientações foram passadas pelo advogado especialista em direito eleitoral Marcelo Nunes.