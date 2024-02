Inscrições abertas! Cursos de Educação Profissional Técnica no ES

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), publicou o edital para ingresso de alunos em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em instituições privadas por meio do Programa Bolsa Técnica.



Sobretudo, o período de inscrições teve início na última sexta-feira (16) e segue até o próximo dia 25 de fevereiro. Para participar o candidato deverá acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o seu cadastro no acesso cidadão. Utilizando número de CPF e e-mail (em ambos não poderá ser utilizado de terceiros). Após, acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, ler as orientações contidas no presente edital e preencher a ficha de inscrição. Aliás, serão 300 vagas ofertadas para cursos técnicos de Enfermagem, Mecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Veterinária e Eletrotécnica.



“Estamos satisfeitos com a abertura de 300 vagas pelo edital do programa Bolsa Técnica, proporcionando oportunidades de educação profissional de nível médio gratuito em instituições privadas. Essa iniciativa é de extrema importância para o contexto social, pois oferece acesso à formação técnica em áreas muito importantes. O Governo do Estado está comprometido em capacitar os jovens e prepará-los para o mercado de trabalho”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

Serviço:

Inscrição: 16/02/2024 a 25/02/2024;

Divulgação do Resultado Final: 26/02/2024;

Inscrições: www.selecaoaluno.es.gov.br;

Para mais informações: [email protected];