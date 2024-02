Inscrições para lista de espera do Nossa Bolsa começam nesta quinta (22)

Começa nesta quinta-feira (22), a inscrição para a lista de espera do Programa Nossa Bolsa 2024, uma iniciativa do Governo do Estado, fruto da parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e a Secretaria da Educação (Sedu). O prazo se estenderá até a próxima terça-feira (27) e o resultado será divulgado no dia 29 de fevereiro.

Os participantes do Nossa Bolsa 2024 que não obtiveram colocação na primeira e na segunda chamadas do processo seletivo já podem se inscrever para concorrer às bolsas remanescentes ofertadas pelo Programa. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera é a última etapa do edital de seleção.

Na lista de espera, o inscrito pode alterar o curso escolhido para disputa do processo seletivo. Dessa forma, mesmo que o curso escolhido incialmente não tenha bolsas remanescentes, o interessado poderá trocar o curso e concorrer às vagas excedentes disponíveis. Confira quais são as vagas remanescentes: clique aqui e acesse.

Para participar da lista de espera o inscrito deverá demonstrar seu interesse por meio do site www.nossabolsa.es.gov.br no período de 22 a 27 de fevereiro. O candidato deverá optar pelo curso e instituição que tenham vagas disponíveis e a classificação será realizada pela nota obtida na edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2019 e 2023, que o interessado optou por usar na seletiva no ato da inscrição no edital.

Ao todo, 1.055 bolsas foram disponibilizadas pelo Nossa Bolsa e 54 opções de cursos de nível superior distribuídos em 33 instituições de ensino particulares localizadas em 14 municípios capixabas.

Programa Nossa Bolsa

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Quem pode participar?

Quem se inscreveu no edital e não foi selecionado nos resultados da 1ª e 2ª chamada

Qual o prazo para manifestar interesse?

De 22 a 27/02/2024

Qual o site?

www.fapes.es.gov.br/nossabolsa

Como acesso o quadro com as vagas remanescentes?

Clicando aqui