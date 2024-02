Itapemirim ganha Núcleo de Atendimento à Mulher e reforma de delegacia

O município de Itapemirim, na microrregião Litoral Sul, está recebendo investimentos do Governo do Estado. O governador Renato Casagrande visitou a cidade para inaugurar obras e anunciar novos investimentos, como o convênio para conclusão dos serviços de implantação do Contorno de Itaipava/Itaoca. A orla do município ganhou várias melhorias e a população contará com novos equipamentos públicos.

Durante a agenda, foram entregues as obras do novo calçadão da Praia de Itaipava e a nova iluminação da Orla de Itaipava e Itaoca. Também foram inauguradas a Fábrica de Gelo, a Casa das Marisqueiras e o deck de madeira com píer flutuante. Itapemirim possui o maior polo pesqueiro do Espírito Santo, com um complexo terminal pesqueiro formado por Estaleiro Municipal, Cais e Terminal Pesqueiro.

Uma das vantagens do novo píer é a sua adaptabilidade a diferentes níveis de maré, segundo o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli. “Os flutuadores possibilitam que a estrutura se mova junto com as variações de altura da água; logo, a plataforma sempre estará na posição adequada para o embarque e desembarque do pescado para as embarcações de pequeno e médio porte.”

A obra visa atender uma demanda da classe pesqueira, já que o píer existente no local atende somente as grandes embarcações, devido à sua altura, segundo o pescador e morador da região há 34 anos, Pércio Pablo Raposo Viana. “Isso dificultava o trabalho dos demais barcos que precisam desembarcar os seus pescados e realizar o abastecimento (com o chamado “rancho”) na faixa de areia da praia ou dentro da água”, ressaltou.

A atividade pesqueira tem grande impacto socioeconômico e cultural em Itapemirim, ela marca o PIB da região atingindo 11 mil munícipes de forma direta e indireta, por meio das atividades ligadas à pesca como o comércio do pescado, emprego dos profissionais envolvidos no beneficiamento do pescado, através do comércio local e do turismo desenvolvido pela cultura pesqueira através das comidas típicas locais.

Mais investimentos

Também foi inaugurado o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Itapemirim, que passa a funcionar em um espaço cedido pela prefeitura do município. O serviço visa o acolhimento às mulheres, crianças, adolescentes e idosos vítimas de violência doméstica e familiar.

O delegado-geral em exercício da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), José Lopes Pereira, destacou a relevância da inauguração do Neam para o atendimento às pessoas vítimas de violência doméstica e familiar. “Ao melhorar a infraestrutura, a Polícia Civil pode atender essas pessoas de maneira mais digna, resultando em uma maior satisfação da população e em melhores condições para desempenhar suas funções. Agradecemos ao governador pelo cuidado demonstrado com a região”, comentou.

Foto: Divulgação Semgov

O governador Renato Casagrande realizou também a entrega das obras de reforma e adequações da Delegacia Regional de Itapemirim. A unidade funciona 24 horas por dia e desempenha um papel crucial no recebimento de ocorrências e na detenção de indivíduos em flagrante na região. “A reforma certamente contribuirá para aprimorar o trabalho na delegacia e vamos continuar fornecendo todo o suporte necessário à população local”, frisou o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho.

A área do imóvel é de 359 metros quadrados e conta com instalações modernas nos dois pavimentos. A Delegacia conta com recepções, cartórios, sala de Teleflagrante, sala de reconhecimento, gabinete do delegado, alojamentos, duas celas, área de serviço, banheiros e almoxarifado.

Com o investimento de quase R$ 2 milhões, foi inaugurada a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Graúna, que recebeu a ampliação do bloco pedagógico com a construção de mais cinco salas de aula. Os novos espaços pedagógicos se somarão às atividades já realizadas pela unidade de ensino com os 200 alunos que estudam atualmente no local.

Mobilidade

O município de Itapemirim e os demais da região contarão em breve com o novo Contorno de Itaipava/Itaoca. Foi assinado o convênio para conclusão das intervenções, que serão realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O trecho contemplado tem 9,96 quilômetros de extensão e abrange o entroncamento da ES-060/ES-487 – subtrecho Córrego do Pinto. O valor do investimento é de R$ 6,93 milhões.

Na oportunidade, o governador inaugurou a reabilitação das rodovias ES-487, ES-490 e ES-060, inseridas nos perímetros urbanos de Itaipava, Itaoca e Itapemirim. Foram realizados serviços de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em mais de 10 mil metros, além da reabilitação de toda a sinalização das faixas de pedestre e ondulações transversais.

“É uma alegria poder anunciar tantos investimentos em Itapemirim. Por meio do DER-ES, entregamos a reabilitação de vários trechos e também vamos concluir o Contorno, que é uma importante obra para toda a região”, destacou o diretor-presidente do órgão, José Eustáquio de Freitas.