Jerônimo Monteiro: após notificação, Câmara tem 30 dias para sair de prédio

Sabendo dos rumores que seria aberta uma CPI contra ele, o prefeito Sérgio Fonseca enviou na última sexta-feira (16), o ofício nº 047/2024 para a Câmara de Vereadores. O documento solicita resposta de um outro ofício enviado no dia 7 de dezembro de 2023, de nº 674. Ambos, solicitando a desocupação do andar superior do Prédio da Prefeitura Municipal.

Segundo descrito nos ofícios, o chefe do executivo solicita a desocupação do segundo andar do prédio Administrativo da prefeitura, alegando, entre outros fatos, a necessidade de maximização da utilização do espaço público, economia para os cofres da municipalidade, visto que hoje é necessário pagar aluguel para manter órgãos da prefeitura.

Procurado para se pronunciar, o presidente da Câmara de Vereadores, Wagner Ribeiro Masioli (PSB), acredita que o prefeito irá revogar sua decisão. Porém, caso não venha fazer, os parlamentares já pensam em alugar um espaço e futuramente adquirir um terreno para construir a sede própria.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato coma chefia de gabinete do prefeito Sérgio Fonseca, porém, até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. Assim que tivermos o retorno a matéria será atualizada.