Jovem é ameaçado com foice após ter casa invadida em Mimoso

Um jovem, de 22 anos, foi ameaçado após ter a casa invadida por um suspeito na tarde da última segunda-feira (26), no bairro do Funil, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou aos militares que na noite anterior o suspeito teria invadido sua casa e pegado umas roupas e uma botija de gás.

Na segunda, a vítima retornou a sua casa e quando chegou lá, encontrou o suspeito dentro da residência fazendo ameaças a ele com uma faca na mão. Em seguida, o suspeito fugiu.

Não satisfeito, o suspeito retornou minutos depois com uma foice e ameaçou a vítima. Após disso, saiu numa bicicleta e tomou destino ignorado. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado