Vereador de Cachoeiro desiste de candidatura a prefeito para ser padre

Após retiro espiritual, o vereador Junior Correa (PL), anunciou, nesta quarta-feira (14), que vai deixar a vida pública para se dedicar ao seu chamado religioso, que é de ser padre.

Além de retirar a pré-candidatura a prefeito de Cachoeiro, ele também afirmou que pretende se licenciar do cargo de vereador, cedendo o lugar para o seu suplente na Câmara Municipal.

“Saio da vida pública, não serei candidato a prefeito e nem a vereador”, disse o vereador por meio de uma live transmitida em seu Instagram.

Ele ainda ressalta que que deixa a vida pública para poder se dedicar aquele que o deu a vida pública.

“Os estreses foram só confirmação que eu precisava e não sabia. Se a igreja quiser, eu vou seguir o meu primeiro plano, de ser padre”, ressaltou Junior Correa.

Trajetória

Aos 26 anos, Junior Corrêa foi o vereador mais votado nas últimas eleições municipais em Cachoeiro. Ele obteve mais de 2.500 votos.

Como pré-candidato a prefeito, ele liderava as intenções de votos. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Solução no ano passado, o vereador despontava como o primeiro colocado com 19,6%, com mais de 7 pontos percentuais a frente do segundo colocado.