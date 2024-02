Justiça prorroga prisão do suspeito de matar enfermeira Íris Rocha

Após pedido da Polícia Civil, a Justiça do Espírito Santo aceitou o pedido para prorrogar a prisão de Cleiton Santana dos Santos, investigado pelo assassinato da enfermeira Íris Rocha. Ele foi preso temporariamente, no dia 18 de janeiro deste ano, como principal suspeito de matar a mulher. Aliás, ela e o bebê, já que Íris estava grávida de 8 meses.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi feito um pedido de prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias. O objetivo é juntar ao inquérito policial os laudos periciais que estão pendentes. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário. O fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Íris Rocha, 30 anos, foi encontrada morta no dia 11 de janeiro em uma localidade próxima a Alfredo Chaves. O corpo estava com perfurações de tiro e coberto com cal, um tipo de pó utilizado na construção civil. De acordo com informações de pessoas próximas, a vítima viveu um relacionamento abusivo e possessivo com o suspeito.

Portanto, a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, delegada Maria da Glória Pessotti, disse que várias testemunhas relataram que Iris era agredida pelo suspeito.

“Ela só usava roupa de manga comprida para não mostrar as lesões, acredito. Às vezes aparecia com o rosto lesionado. Já ouvi relatos de várias pessoas e todas falaram a mesma coisa, que ele controlava ela, que ele agredia, ameaçava… No entanto, nós não conseguimos resolver o problema dela com ele a tempo”, relatou a delegada.