Legislativo do ES prevê criação de Diretoria de Sustentabilidade

Criar uma Diretoria de Sustentabilidade na Assembleia Legislativa (Ales) e reorganizar a Diretoria de Segurança Legislativa da Casa são medidas previstas no Projeto de Resolução (PR) 4/2024, da Mesa Diretora, lido na sessão ordinária desta terça-feira (20).

O PR faz diversas modificações na Resolução 2.890/2010 para alcançar sua finalidade, como a criação do cargo de diretor de Sustentabilidade, que passa a integrar o nível de gerência da Secretaria da Ales. O titular do cargo será responsável por aprimorar e disseminar as boas práticas relacionadas à sustentabilidade na Casa.

LEIA TAMBÉM: Lira destaca “pauta verde” entre prioridades para 2024

Também cria os cargos de provimento em comissão de subdiretor de Sustentabilidade e de subdiretor de Inteligência e Polícia Legislativa, que passam a integrar o nível de subgerência; e os de supervisor de Atividade Parlamentar e Segurança Legislativa e de supervisor de Inteligência e Segurança Legislativa, no nível de supervisão (todos ligados à Diretoria de Segurança Legislativa).

Já o cargo comissionado de subdiretor de Segurança Legislativa será transformado em subdiretor de Polícia Legislativa; e o de Supervisor de Recepção e Segurança Legislativa no de Supervisor de Segurança Legislativa. A iniciativa cria, ainda, 08 cargos de provimento em comissão de Assessor Júnior da Secretaria (AJS): 04 para a Diretoria de Segurança Legislativa; e 04 para a Diretoria de Sustentabilidade.