Libardi no PL? Pré-candidato a prefeito de Cachoeiro fala sobre rumores

Com a saída do vereador Júnior Corrêa (PL) da disputa pela Prefeitura de Cachoeiro, diversas especulações têm surgido a respeito de um nome que pode substituí-lo na legenda.

Entre entre os citados, aparece o Secretário de Cidadania, Dir. Humanos e Trabalho de Vitória e pré-candidato a prefeito da Capital Secreta Diego Libardi (Republicanos), que negou qualquer possibilidade de concorrer ao pleito pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Gostaria de abordar e desmentir os rumores infundados que têm circulado recentemente sobre minha suposta migração para o Partido Liberal (PL), sigla da qual tenho profundo respeito. Essas alegações são totalmente falsas e representam um desvio sério da prática responsável dentro do cenário político”, afirmou o pré-candidato.

Diego Libardi ainda ressaltou que não foi consultado, em momento algum, para validar a veracidade dessas informações antes de sua disseminação, “o que sinaliza a insegurança de opositores em relação à corrida pelo Executivo de Cachoeiro de Itapemirim”.

Blocão

Quanto ao acordo com os deputados estaduais Bruno Resende (União) e Allan Ferreira (Podemos), o secretário destaca que “o diálogo com os deputados Bruno Resende e Alan Ferreira continua em conformidade com o que foi previamente divulgado publicamente, sem qualquer alteração ou discordância”.

Conforme prevê o acordo, cada um segue viabilizando o seu nome para a disputa da Prefeitura de Cachoeiro e quem estiver melhor avaliado nas pesquisas, será o nome apoiado pelo grupo.

“O Republicanos, partido do qual sou filiado, está pronto para dialogar com todas as siglas interessadas em construir uma nova Cachoeiro de Itapemirim. Permaneço com meus compromissos em Vitória, mantendo uma intensa agenda de pré-campanha em Cachoeiro e firme em meus princípios e valores”, afirmou Diego Libardi.