Luiz Henrique Toniato assume diretoria regional do Sesc-ES

Luiz Henrique Toniato é o novo diretor regional do Sesc-ES. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (2) pela Fecomércio-ES como parte de mudanças organizacionais na entidade. Toniato foi diretor técnico do Sebrae-ES de 2019 até o momento, onde liderou com excelência o trabalho de fortalecimento das micro e pequenas empresas no Estado.

Ele é formado em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, foi vice-presidente da Findes na gestão 2017-2020, ocupou o cargo de superintendente executivo do Cetemag por duas gestões e é membro dos conselhos de importantes instituições, como o Ideies e o Senai.

Leia também: Guarapari: Governo do ES investe em obras e incentiva o desenvolvimento local

Anteriormente, o cargo era ocupado por Bruno Negris. Em nota oficial, a Fecomércio reforçou a liderança de Negris durante um ano e meio de gestão no processo de reestruturação do Sesc-ES, que atua em cinco eixos considerados prioritários: educação, cultura, saúde, turismo e lazer e social. “Por conta do seu trabalho, o Sesc-ES vem ampliando, cada vez mais, a sua prestação de serviços para todo o Estado do Espírito Santo, melhorando a qualidade de vida do trabalhador do comércio”.

Totalmente integrado com o Sistema Fecomércio-ES, o Sesc-ES atendeu mais de 380 mil capixabas, em 2023, e está presente em 11 municípios, com 17 unidades localizadas de Norte a Sul do Espírito Santo. Os investimentos previstos para 2024 são de R$ 81,5 milhões.