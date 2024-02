Mãe de aluna tenta golpear a outra com tesoura durante briga em Mimoso

Uma briga entre mães de alunas quase terminou em tragédia após uma tentar golpear a outra utilizando uma tesoura na tarde da última segunda-feira (26), dentro de uma padaria às margens da Rodovia ES 297, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados por uma mulher, que disse que sua filha menor de idade teve um desentendimento com uma outra menina em uma escola na região.

Diante disso, a vítima disse que mãe da outra menina compareceu no local de trabalho e começou a agressão com palavras entre as duas, momento em que a rival sacou uma tesoura e tentou golpear a vítima, que acabou sendo contida por pessoas que estavam no estabelecimento. Na sequência, a vítima revidou a agressão com uma cadeirada.

No entanto, os policiais informaram que enquanto estavam no bairro atendendo a ocorrência, a mãe que estava com a tesoura não retornou ao local. Os militares estiveram na casa dela, porém, não foi encontrada.