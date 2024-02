Médico morre afogado após salvar a neta em Marataízes

O médico cachoeirense Gedião Cesar Serafim, morreu afogado na tarde desta terça-feira (12), após salvar a neta que estava dentro da Lagoa do Siri, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, populares relataram que o médico estava com a neta na água, quando ao tentar salvá-la, acabou afundando e desaparecendo, não conseguindo voltar para a superfície.

Ainda, segundo o CBM, horas depois, os bombeiros realizaram buscas e encontraram o corpo da vítima na lagoa.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, emitiu uma nota de pesar nas redes sociais lamentando o ocorrido. “É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do querido Dr. Gedião Serafim. Médico muito respeitado em Cachoeiro, me ligou recentemente para apresentar um projeto na área da Saúde. Infelizmente não deu tempo. Que Deus conforte o coração da família e amigos nesse momento de dor. Os meus mais profundos sentimentos…”, lamentou Victor.

A Câmara Municipal de Cachoeiro também emitiu um comunicado lamentando a morte trágica do médico Gedião Serafim. “A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim lamenta, com imenso pesar, o falecimento do médico Gedião Cesar Serafim, por esta Casa homenageado como Cachoeirense Presente Número 1 de 2016.

O gastroenterologista, que se apresentava como “cachoeirense por nascimento e opção convicta”, era não apenas um ser humano ético e solidário, mas um médico de grande competência técnica e responsabilidade social, cuja vida profissional foi dedicada à comunidade e às instituições, tendo deixado seu nome marcado na Medicina do Espírito Santo.

Apresentamos nossos pêsames à família e à grande legião de amigos que choram essa partida precoce e repentina, aos quais nos juntamos para prestar honras à memória de Doutor Gedião e ao seu legado de amor ao próximo, à profissão e a Cachoeiro”, finalizou a nota.