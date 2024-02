Mega-Sena acumula e duas apostas do ES faturam a quina

O resultado da Mega-Sena 2.688 com prêmio de R$ R$ 51.182.887,81 milhões foi divulgado na noite desta quinta-feira (15), em São Paulo. Mas ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo concurso vai a R$ 58 milhões.

Entretanto, 108 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa Econômica vai pagar R$ 34.625,31. Duas dessas apostas foram feitas no Espírito Santo, nas cidades de Fundão e São Mateus. Os sortudos capixabas também vão embolsar a quantia de R$ 56.509,22.

A saber, os números sorteados foram: 12 – 17 – 33 – 41 – 46 – 54

Ainda segundo a Caixa, houve 6.720 acertadores de quatro dezenas, que vão receber R$ 794,96 cada.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado neste sábado (17), com prêmio estimado estimado de R$ 58 milhões. Assim, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.