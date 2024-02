Mega-Sena registra apostas ganhadoras no Caparaó

A Mega-Sena registrou duas apostas ganhadoras com quatro acertos nos municípios de Alegre e Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, no Espírito Santo.

Ninguém acertou os seis múmeros do prêmio principal do Concurso 2687, sorteado neste sábado (10), e a Mega-Sena acumulou.

LEIA TAMBÉM: Farmácia em Cachoeiro: confira quais estão abertas neste domingo (11)

Os apostadores do Caparaó vão embolsar R$1.270,15 cada. Em Alegre, a aposta ganhadoras da quadra foi feita por meio do IBC – INTERNET BANKING CAIXA. Já a registrada em Dores do Rio Preto, foi realizada na loteria JOGO LIMPO.

Além do Caparaó, outras regiões do Espírito Santo também aparecem entre as apostas ganhadoras com quatro acertos. Confira aqui.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa de prêmio do próximo concurso, que será na próxima quinta-feira (15), é R$ 53.000.000,00.