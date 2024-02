Mimoso: Paróquia São José realiza bazar beneficente nesta quinta (22)

A Paróquia São José, em Mimoso do Sul, vai promover a 1ª edição do bazar beneficente em prol da reforma do Salão Paroquial. O atendimento começa nesta quinta-feira (22). O bazar/feira será realizado no salão paroquial no primeiro andar e é aberto a toda a comunidade.

Além de uma oportunidade de encontrar roupas, calçados e acessórios com bom preço, o espaço possuirá uma lanchonete com oferta de salgados, sucos, caldo-de-cana, sorvetes e outras delícias. Também estarão disponíveis produtos ‘típicos da roça’ como verduras, legumes, carnes, dentre outras conveniências.

O bazar é uma forma de contribuir de forma fraterna com as necessidades da comunidade paroquial porque o evento solidário ajuda a arrecadar recursos para manter o trabalho pastoral e de evangelização da igreja católica em Mimoso do Sul.

“Além da reforma, esses recursos ajudaram nas despesas do nosso Salão Paroquial. Iniciamos essa obra, mas chegou um momento em que faltou ‘os meios’ para continuarmos, então optamos pelo bazar/feira, para levantar esses recursos.” Explicou o vigário paroquial, padre Clébson de Souza Rodrigues.

Na década de 60, no espaço onde atualmente é instalado o Salão Paroquial, existiu uma instituição de ensino – Educandário Santa Isabel. Em 1969 o prédio foi demolido para um novo propósito: A Obra Social São José Operário e a construção da necessária Casa Paroquial (recinto para os padres em gestão). A obra só foi finalizada em 1971. Após 50 anos, foi-se construindo ao lado um ‘conglomerado’ que, anos mais tarde, tornou-se o Salão Paroquial que, desde então nunca foi reformado.

Bazar beneficente

Segundo o vigário, o salão é um espaço importante onde acontecem os principais eventos da paróquia e, relevantes atividades da sociedade mimosense como formaturas, workshops e simpósios.

“É um espaço construído pela generosidade de muita gente e, também pela confecção de inúmeras rifas. Precisamos reformar este salão para que ele possa ser utilizado ainda mais. Por isso a reforma também tem um valor histórico”, justificou padre Clébson.

De acordo com ele não há um prazo para o término da obra, “mas gostaríamos que terminasse o mais rápido possível, para melhor atendermos a comunidade”, salientou. Além disso, a equipe responsável pelo projeto ainda quer fazer outras melhorias na sonorização, climatização, iluminação e no arejamento do espaço.

Chá Beneficente

Paroquianos e voluntários se reuniram para organizar um chá beneficente e arrecadar recursos para reforma do Salão Paroquial. O evento beneficente ocorre nesta quinta-feira (22), em uma ação chamada de “Chá de Santa Rita”.

Aliás, o chá vai servir variados bolos, pães, bebidas e doces e contará com atração musical.

A renda obtida com a venda dos convites – R$ 20,00 por pessoa – será revertida integralmente em prol das obras. Informações: (28) 99922-1119