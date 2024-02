Ministro da Educação lança programa de incentivo educacional no ES

O Espírito Santo será palco de lançamento de mais um programa do Governo Federal. Trata-se do Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), o ministro da Educação, Camilo Santana, desembarcará em terras capixabas, na próxima segunda-feira (4), para o lançamento nacional do programa.

“Juntos, concentraremos esforços no combate à evasão escolar no Ensino Médio. Uma iniciativa crucial para o futuro educacional do ES e do Brasil”, afirmou o chefe do Poder Executivo capixaba.

Tendo como proposta o incentivo à permanência escolar, o Pé-de-Meia visa democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.

Além do ministro da Educação, o Espírito Santo ainda recebe, neste fim de semana, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que fará o lançamento da campanha nacional de combate a dengue.