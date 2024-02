Motociclista fica ferido após ser atingido por caminhonete em Guaçuí

Um motociclista de 27 anos, ficou ferido após ser atingido por uma caminhonete na BR-482, próximo ao bairro Morada das Palmeiras, em Guaçuí. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 9h58 da última segunda-feira (26).

Segundo a PM, os militares foram ao local e identificaram que uma moto e uma caminhonete haviam se envolvidos no acidente. Quando chegaram no local, o motociclista já havia sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital.

Populares contaram que o motorista da caminhonete modelo Ranger, de cor vermelha, teria fugido do local sem prestar socorro.

No hospital, o motociclista relatou aos militares que estava a serviço, transitando pela rodovia, quando ao fazer a conversão na pista a caminhonete bateu em sua moto. A vítima fraturou a perna esquerda e teve outras escoriações pelo corpo.

Ainda, segundo a PM, o sistema de monitoramento do município não capturou o momento da colisão, porém foi possível identificar um veículo com as mesmas características parado próximo ao local e tomou destino ignorado em seguida.

Portanto, o fato foi registrado e encaminhado à delegacia do município para demais providências.