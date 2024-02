MUG é a campeã do Carnaval de Vitória de 2024

A MUG é a grande campeã do Carnaval de Vitória 2024. A escola da Glória conquistou o bicampeonato com 179,6 pontos e ergueu a taça do Grupo Especial pela nona vez. Ela encantou a avenida e os jurados cantando o enredo “Massena: Um Olhar em Aquarela”. O segundo lugar ficou com a Boa Vista, com 179,20 pontos. A escola desfilou o enredo “Viana, Divinamente Brasileira”. A apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (7) no Sambão do Povo.

No desfile, a grande campeã impactou com a comissão de frente, que trouxe uma criança interpretando o pintor Massena descobrindo as cores. Outro destaque foi para o abre-alas com 9 metros de altura. Patrick Rocha, diretor administrativo da escola, fala sobre a emoção da conquista do título, ele disse: “é gratificante, a gente prepara um trabalho tão grandioso e sermos coroados campeões novamente. Nós fizemos um grande espetáculo homenageando Homero Massena, no fim, o que fica é gratidão. Sem palavras para descrever o sentimento”.

Em último lugar ficou o Pega no Samba, que deixa a elite do Carnaval de Vitória e, em 2025, desfilará pelo Grupo A, na sexta-feira.

Classificação Grupo Especial Carnaval de Vitória 2024

Mocidade Unida da Glória (MUG): 179,60 Independente de Boa Vista: 179,20

Unidos da Piedade: 178,70

Chegou o que faltava: 178,10

Unidos de Jucutuquara: 177,40

Novo Império: 177

Pega no Samba: 175,20

Imperatriz do Forte sobe para o Grupo Especial após cantar o enredo “Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz”

A Imperatriz do Forte sagrou-se a campeã do Grupo A e em 2025 vai desfilar no Grupo Especial. A escola das comunidades do Forte São João e do Romão, foi a terceira a se apresentar. A agremiação cantou o enredo “Nascido em berço forte, para sempre um eterno aprendiz”, contando um pouco da história de suas comunidades e conduzindo o desfile pelo olhar de uma criança. Em último lugar ficou a Unidos de Barreiros, que no ano que vem desfilará no domingo.

Já no caminho inverno, a Rosas de Ouro levou a melhor com 178,70 e desfila na sexta-feira em 2025.

Classificação Grupo A Carnaval de Vitória 2024

Imperatriz do Forte – 179,0

Mocidade da Praia – 177,7

Andaraí – 177,6

São Torquato – 177,2

Independente de Eucalipto- 176,7

Império de Fátima – 175,8

Unidos de Barreiros – 175,7