Muniz Freire decreta situação de emergência após fortes chuvas

A Prefeitura de Muniz Freire publicou, no final da tarde desta terça-feira (6), o Decreto nº 10.450/2024, que declara Situação de Emergência nas encostas e estradas municipais em virtude das fortes chuvas que assolam o município desde a última quinta-feira (1).

Nesta quarta-feira (7), desde o início da manhã, equipes da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros estão no município, auxiliando na identificação dos pontos mais críticos e dos recursos necessários para a reconstrução e recuperação dos trechos afetados.

Segundo levantamento feito pelas equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras, pelo menos 20% (cerca de 200 quilômetros), das estradas vicinais que cortam a zona rural ficaram danificadas após a forte chuva .

O temporal destruiu pontes e bueiros, causando a interrupção do tráfego. Algumas localidades continuam isoladas.

