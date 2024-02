Novas barracas: feiras agrícolas de Cachoeiro passam por reestruturação

O comércio de produtos agrícolas em feiras capixabas começa a receber melhorias com o início das entregas de 250 novas barracas a produtores rurais de 15 municípios.

O investimento é de cerca de R$ 800mil e com repasse feito pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

O objetivo é incentivar a agricultura familiar e a geração de emprego e renda para as famílias do campo.

As barracas de feira serão utilizadas para o desenvolvimento e a implantação de feiras orgânicas e convencionais, com a finalidade de estimular as ações de comercialização e propagação dos produtos da agricultura familiar.

“A entrega de novas barracas contribui para o comércio dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares, possibilitando a separação, armazenagem e a exposição dos alimentos em um ambiente acolhedor para os clientes”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Entregas

O primeiro município a receber as barracas foi Colatina, nesta quarta-feira (31), que agora conta com estruturas novas e adequadas para a feira orgânica local.

Nas próximas semanas, outras barracas chegam também aos municípios de Vila Pavão, Vargem Alta, Iconha, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Pinheiros, Santa Leopoldina, Ibatiba, Bom Jesus do Norte, Ponto Belo, Apiacá, Muqui e Águia Branca..

“O trabalho realizado pela Seag tem o objetivo de ampliar e modernizar os espaços de comercialização da agricultura familiar, estabelecendo um canal direto de vendas com o consumidor final, e proporcionar o aumento da renda das famílias rurais”, avalia o secretário.

As barracas de feira distribuídas são compostas de aço galvanizado e lona. A cobertura mede três metros de largura por 2,5 metros de profundidade. Já as bancadas têm três metros de comprimento por 1,1 metro de largur