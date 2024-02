Cachoeiro desponta entre as cidades que mais arrecadam ICMS no ES

Um ranking divulgado pela Secretaria Estadual da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) destaca a cidade de Cachoeiro de Itapemirim entre as dez que mais arrecadam Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

De acordo com o levantamento, o município ficou em 8º no ranking de cidades que mais arrecadaram o imposto em 2023. Ao todo, a receita proveniente de ICMS foi de R$ 331.180.980, o que representa 1,8% de participação no total. Em 2022, a arrecadação foi de R$ 362.798.406.

Apesar da redução, a Capital Secreta permanece entre os dez maiores do Estado, atrás apenas de Aracruz, com R$ 389.451.170; Viana, com R$ 698.283.099; Linhares, com R$ 789.571.418; Vila Velha, com R$ 1.175.188.313; Cariacica, R$ 1.813.349.085; Serra, R$ 3.521.617.716, e Vitória, com R$ 7.528.555.783, sendo a primeira do ranking.

Ranking

O Receita em Foco é uma publicação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual. O objetivo do informativo, que tem periodicidade trimestral, é divulgar os resultados da arrecadação do Estado do Espírito Santo, aprimorando a transparência sobre as informações e trazendo o Fisco Estadual para cada vez mais perto do cidadão.