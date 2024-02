Novidades: os principais lançamentos de máquinas da Vitoria Stone Fair

Com um histórico de mais de duas décadas de sucesso, a Vitória Stone Fair é reconhecida como a feira referência em pedra natural por ser um espaço internacional de conexão entre o setor de rochas.

Além da diversidade e variedade de opções em pedras naturais, a feira também apresenta inovação nas máquinas. Os expositores da 21° edição acompanharam a evolução do mercado e apostam em novas tecnologias.

A Serra Ponte SPR 450 Evo 3 é uma novidade da AçoArt, focada em desenvolver equipamentos inteligentes e personalizados. Segundo a empresa, a máquina corta qualquer tipo de peça e funciona com uma tecnologia de ponta. Primeiro, ela tira uma foto da chapa e a máquina se auto calibra e “entende” a localização da pedra, depois, o software calcula o corte e o realiza.

“É uma máquina extremamente versátil, ela faz os cortes sem dificuldade e minimiza muito o erro humano. Um outro diferencial são as ventosas, que auxiliam na movimentação das pedras, diminuindo também o erro das chapas”, acrescenta Arthur David, diretor de inovação da empresa.

A AGF, outra empresa expositora da feira, trouxe duas máquinas diferentes para essa edição. A Máquina a Fio Diamantado de Imã Permanente, que é utilizada também para cortar peças, é uma delas. O equipamento funciona com um imã no motor, que aumenta a velocidade do corte.

O consultor técnico de vendas, João Batista, fala sobre quais as principais vantagens. “É uma máquina de tecnologia avançada que tem um rendimento 30 a 35% maior que as normais, além de ter um custo de energia mais baixo”.

Vitória Stone Fair

Outra máquina da empresa AGF é a Estufa de Secagem de Chapas, que como o próprio nome já diz, tem a utilidade de secar a chapa. Seu principal diferencial é gerar produtividade, já que o tempo de secagem será menor.

O gerente de linha de polimento, Wanderley Castro, explica sobre a tecnologia da máquina e comenta que é uma novidade que o mercado já está exigindo. “O que tem de inovador são os controles de temperatura e umidade por CLT. A secagem funciona de forma automatizada, através desses comandos”, falou.

Já a Dardi, empresa referência em máquinas de corte, trouxe pela primeira vez a Serra Ponte 5 Eixos. “É um equipamento que corta qualquer tipo de metal, de pia esculpida ao rebaixo italiano. O corte é feito a laser e a máquina também funciona como uma esculpidora em 2D”, explicou Luiz Augusto, gerente da Dardi.

A Vitória Stone Fair 2024 é uma realização da Milanez & Milaneze, promovida pelo Sindirochas e Cetemag, com o apoio do Centrorochas e patrocínio do Sicoob 35 anos, FINDES SESI SENAI, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, Banestes, Banco BS2, Prefeitura de Vitória, Bandes e CREA-ES e apoio do Its Natural, Rede Vitória, Apex Partners e Folha Business, Futura, SEBRAE, Grupo Coroa, Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Governo do Estado do Espírito Santo.

Anote!

Vitoria Stone Fair 2024

Data: de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

Horário: de terça a quinta-feira, das 10h às 19h, na sexta-feira, das 10h às 16h

Local: Pavilhão de Carapina, Serra, Espírito Santo

Credenciamento: evento voltado exclusivamente para profissionais do setor de rochas e da construção, incluindo arquitetos e designers. O credenciamento já está aberto e deve ser feito previamente através do link https://vitoriastonefair.com.br. Não haverá credenciamento no local.