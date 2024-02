Novos equipamentos ajudam a potencializar agricultura no Sul do ES

O Governo do Estado segue trabalhando para garantir mais infraestrutura e qualidade de vida para agricultura. Nesta segunda-feira (19), foi realizada mais uma entrega de máquinas e equipamentos agrícolas para municípios. Foram contempladas 38 cidades com um total de 60 máquinas que vão auxiliar nas ações agrícolas e na conservação e manutenção de estradas vicinais, garantindo melhorias na trafegabilidade e nas condições de mobilidade e de escoamento da produção rural.

Dentre as máquinas e equipamentos agrícolas, são oito retroescavadeiras, dois rolos compactadores, sete pás carregadeiras, 20 tratores agrícolas, 16 caminhões, três escavadeiras hidráulicas, uma motoniveladora e três veículos pick-up. O investimento total é de R$ 18,2 milhões em recursos, incluindo os oriundos de emendas parlamentares da bancada federal capixaba.

Trinta e oito municípios foram contemplados: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ecoporanga, Guarapari, Ibitirama, Iconha, Irupi, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Pancas, Pedro Canário, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.

“É uma entrega muito importante. O Governo do Estado tem o compromisso de levar melhores condições de vida para o homem do campo. Com a manutenção das vias rurais o produtor tem mais segurança e agilidade na hora de escoar a produção. Essas máquinas e equipamentos vão contribuir para a melhoria dos processos de produção, a manutenção de estradas vicinais, garantindo melhor acesso para pedestres e motoristas, estimulando o agroturismo e a agroindústria local, oportunizando o desenvolvimento socioeconômico dos municípios”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Estiveram presentes no evento, o deputado federal Paulo Foleto; os deputados estaduais Dr. Bruno Resende, Adilson Espindula, Vandinho Leite, Raquel Lessa, Dary Pagung, Tyago Hoffmann, Marcelo Santos, Denninho Silva e Mazinho dos Anjos; além de representantes dos Executivos municipais.