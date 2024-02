Tem peão nervoso na terra dos Tropeiros

Parece que o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (sem partido), que também preside a Associação dos Municípios Capixabas (Amunes), anda estressado nas redes sociais. Após ser indagado por um seguidor se não teria vergonha de publicar foto na rede social dele, de alguém que já questionou a gestão do mesmo, o prefeito usou sua conta no X para mandar o recado para geral.

“Respondo aqui e não no privado: vergonha tenho de não cuidar dos meus filhos, mesmo querendo defender valores; também de criticar o prefeito só porque não receberei o seu apoio em 2024, pois se tivesse seu apoio, estava defendendo sua gestão que ajudei eleger. Fica de olho, Ibatiba.”

Leia Também: Guaçuí: “Jauhar não escuta ninguém”, afirma vereador

O post finaliza com o prefeito afirmando: “vamos em frente com Deus no comando Ibatiba.”

Conhecido por ter um temperamento forte, ser muito direto e objetivo, Luciano, está diante de um dilema. Quem será seu sucessor? Alguns afirmam que seu amigo pessoal e atual presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Vieira de Souza (Republicanos), mais conhecido como Porquinho, não agradou os eleitores, mesmo sendo o preferido do atual Prefeito.

Em contrapartida, sua vice, Dra. Criziane Moreno (Cidadania), agrada os eleitores por sua simpatia e educação. Segundo fontes, o carisma e a confiança de gestão de Criziane chama a atenção dos eleitores Ibatibense.

É importante ressaltar que, até então, Luciano Pingo não tinha partido, mas segundo fontes próximas ao prefeito, ele está prestes a se filiar ao MDB do vice-governador Ricardo Ferraço.

Mas entre afetos e desafetos, Pingo e seus aliados terão que lidar com uma oposição que está fragmentada, porém, forte.

Entre os nomes que poderão disputar as eleições deste ano na terra dos Tropeiros, estão o ex-prefeito Lindon Jonhoson (Podemos), a neta do saudoso ex-prefeito José Alcure, Valeria Alcure (PP), Júnior da Pague Fácil ( Partido Novo) e o pré-candidato da direita no município, o cirurgião dentista, Dr. Luis Pancoti ( PL), que vem se destacando desde às eleições polarizadas para presidente da República, em 2022.

Mas afinal, quem será esse internauta que tirou a paz de Luciano?