Obras melhoram experiência turística em praias do Sul do ES

Os investimentos em obras de alargamento de faixa de areia e pavimentação de vias têm melhorado a experiência turística em praias da região Sul do Estado do Espírito Santo.

“Nós fizemos investimentos importantíssimos na Praia de Costa Azul, lá em Iriri, em Anchieta, em parceria com o município. Nós fizemos em Castelhanos, mudamos a praia de Castelhanos, também um investimento que fizemos, ajudando o município a fazer a obra”, destaca o governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) por meio da sua rede social.

Além de aquecer a economia local e melhorar a vida dos moradores, os investimentos também tornam essas localidades mais atrativas e segura para os turistas.

“Vamos fazer agora, uma parceria também do nosso governo com a Prefeitura de Anchieta, a urbanização da praia de Ubu. Esses investimentos ajudam moradores e ajuda a gente a dar mais qualidade de vida a quem vem nos visitar”, ressalta o chefe do Poder Executivo estadual.

Outro investimento do Governo do Estado no litoral Sul acontece no município de Marataízes, onde estão sendo realizadas obras de revitalização e limpeza de uma lagoa no centro da cidade.