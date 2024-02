Operação da PF mira capixaba por criar vaquinha para atirar no Lula

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), a operação Eco, com o objetivo de investigar a prática das infrações penais de ameaça e de incitação ao crime praticados contra o Presidente da República. Segundo a PF, a ação aconteceu na casa de um suspeito no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

A PF informou que a investigação decorre de postagem em rede social com objetivo de arrecadação de fundos, fomentando a criação de uma “vaquinha”, com o intuito de pagar mercenário para atirar no Presidente da República.

A equipe da Delefaz (Delegacia de Crimes Fazendários), encarregada da operação, cumpriu as ordens judiciais que foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Linhares na residência do suspeito em Aracruz. No local, foram apreendidos o celular e o computador do investigado. Ele colaborou e admitiu as postagens feitas nas redes sociais.

O nome da Operação Eco faz alusão à mitologia grega, especificamente a uma jovem que falava demais.