Oração e evangelização marcam verão em Marataízes

Fé, amizade e o impulso de evangelizar ambientes foram os grandes motivadores para a “Ação de Verão 2024”. A iniciativa foi do Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC), da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim que, no último verão, reuniu dezenas de membros em frente à Igreja Matriz de Marataízes, para uma caminhada pelas areias apresentando o MCC aos veranistas.

A ação, marcada por momentos de oração e evangelização, aconteceu no sábado (3), e começou às 9h com a oração do Santo Terço em frente à Igreja Nossa Senhora da Penha e em seguida, um grupo de mais de 30 cursilhistas, vestidos com a camisa DeColores (que significa “Estado de Graça”), sairam pela praia central entregando um kit contendo uma sacola para lixo e um folder com a história do MCC – do seu nascimento na Espanha até a chegada na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

“Essa foi a nossa primeira ação deste tipo. Na ocasião, além de entregarmos o kit, tivemos a oportunidade de apresentar o MCC como movimento peregrino da Igreja Católica. E já estamos organizando nossa próxima caminhada DeColores”, destacou o representante jovem do MCC, Bernardo Malta.

O Movimento de Cursilhos de Cristandade chegou na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, nos anos de 1971, exatamente no dia 13 de maio, quando aconteceu o primeiro cursilho Masculino na diocese. Posteriormente, em 1972, foi a vez das mulheres ingressarem no movimento.

Nesses mais de 50 anos de evangelização em nossa Diocese, já foram realizados centenas de retiros para homens, mulheres e jovens (370). São mais de 20 mil de cursilhistas espalhados, atuando de forma ativa em comunidades, movimentos e pastorais, levando e vivenciando o principal objetivo do Movimento: a “evangelização dos ambientes” através do testemunho e ações práticas.

O MCC conta com bases atuantes em várias cidades da região sul capixaba, como Castelo, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Guaçuí, Muqui, Jerônimo Monteiro, entre outras.