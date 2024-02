PDT reforça projeto de expansão com pré-candidato a prefeito em Itapemirim

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) apostará no médico Geninho Bechara, mais conhecido como “Geninho Dentista”, como o pré-candidato a prefeito do partido para as eleições municipais, que acontecem em outubro deste ano.

A legenda trata-o como um jovem entusiasta da boa política e acredita no seu potencial para construir “um novo Itapemirim”, sob a sua liderança.

Atualmente, o pré-candidato estabelece uma frente ampla de diálogo e mantém conversas com lideranças e diversas personalidades estratégicas da cidade, com representantes de produtores rurais e instituições filantrópicas, associações de classes e religiosas.

Geninho é um dos seis pré-candidatos que devem disputar a vaga do Poder Executivo de Itapemirim. Além dele, também concorrem o atual prefeito Dr. Antônio; o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho da Graúna; Dr. Thiago, Dr. Alex e Zé Natal.

Geninho Dentista se filiou ao PDT em janeiro, em um ato no Diretório Municipal da cidade.

Além de correligionários, o evento ainda contou com a presença do ex-secretário estadual do Turismo e presidente estadual do PDT, Weverson Meireles.