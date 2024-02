Pista é novamente interditada após acidente na BR-101 em Mimoso

Mais um acidente entre duas carretas interditou novamente a pista no km 444 da BR-101, em Mimoso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 10h30 desta quinta-feira (1º).

Segundo a PRF, a pista está fluindo no sistema Pare e Siga por razão do acidente. Os envolvidos no acidente tiveram apenas ferimentos leves. Mais informações em instantes.