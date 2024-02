PM, PC e GCM realizam ação e apreendem armas e drogas em Marataízes

Uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de armas, drogas e munições na noite da última sexta-feira (26), no bairro Jacarandá, em Marataízes, a fim de cumprirem um mandado de busca e apreensão domiciliar, em desfavor de um suspeito de possuir vários documentos falsos.

De acordo com a PM, na residência, foi localizada uma mulher que se identificou como companheira do suspeito, porém ele não se encontrava no local e segundo ela, o paradeiro dele era desconhecido.

No entanto, durante buscas no imóvel, foram encontrados em uma gaveta duas sacolas de comprimidos, uma sacola com cocaína, duas pistolas calibre .40, sete carregadores de pistola .40, 56 munições de calibre 9 milímetros, 177 munições de calibre .40, três tabletes de crack e 150 pinos de cocaína escondidos dentro do painel da televisão. Além disso, foram apreendidos três pássaros silvestres, um aparelho celular e um veículo.

Portanto, todo material apreendido, juntamente com a suspeita foram encaminhados pela Polícia Civil à Delegacia de Marataízes.