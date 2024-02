PM prende jovem de 23 anos e apreende mais de 40kg de drogas no ES

Um jovem de 23 anos foi preso e grande quantidade de maconha e cafeína foram apreendidas na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Porto Novo, em Cariacica.

A PM relatou que o suspeito já conhecido por envolvimento no tráfico local pelos policiais foi visto em um beco na região. Ao notar a aproximação dos militares, o suspeito fugiu, entrando rapidamente em um imóvel e carregando uma bolsa.

Os militares acompanharam o suspeito e ao passarem por um portão que ele deixou aberto, visualizaram e apreenderam dois tabletes de cor roxa, que constataram sendo maconha.

Após o flagrante no imóvel, as equipes passaram por uma porta que também estava aberta. Ele foi abordado em um dos cômodos da edificação, manipulando a bolsa na tentativa de escondê-la embaixo da cama.

Imediatamente, ele recebeu voz de prisão e em seguida foram iniciadas buscas pelo local. Nos pés da cama foi encontrada a bolsa que estava com o suspeito contendo 32 tabletes de maconha. Além disso, foi localizada outra bolsa contendo mais 23 tabletes da mesma substância e outros seis que estavam espalhados pelo chão do cômodo, juntamente com 12 embalagens contendo uma substância branca que o abordado afirmou ser cafeína, usada para mistura de cocaína.

Ao ser indagado sobreas drogas, o jovem afirmou ser de sua responsabilidade. Também disse que alugou o imóvel por três dias até que terminasse de distribuir o material e que receberia 10% de todo valor da venda. Ao todo, foram apreendidos 63 tabletes de maconha que pesavam, aproximadamente, 47,065kg da droga, além de 11,465kg de cafeína.

Diante disso, o jovem foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional, onde foram entregues todos os materiais apreendidos.